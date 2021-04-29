Сегодня в "Live ШОУ" обсудят возможность встречи Зеленского и Путина, мир на Донбассе, рост тарифов на услуги ЖКХ и кадровые ротации в Кабмине.

Гости студии:

- Военный эпидемиолог Сергей Кравченко

- Эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская

- Политический обозреватель Анна Дианова

- Кандидат политических наук Артур Билоус.

Смотрите онлайн Перший Незалежний LIVE ШОУ. Кравченко, Землянская, Дианова, Билоус (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.