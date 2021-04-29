Перший Незалежний - LIVE ШОУ. Кравченко, Землянская, Дианова, Билоус (29 Апреля 2021)
Опубликовано: 29 Апреля 2021
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Сегодня в "Live ШОУ" обсудят возможность встречи Зеленского и Путина, мир на Донбассе, рост тарифов на услуги ЖКХ и кадровые ротации в Кабмине.
Гости студии:
- Военный эпидемиолог Сергей Кравченко
- Эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская
- Политический обозреватель Анна Дианова
- Кандидат политических наук Артур Билоус.
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