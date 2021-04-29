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Перший Незалежний. LIVE ШОУ. Кравченко, Землянская, Дианова, Билоус 29.04.2021

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Перший Незалежний 29.04.2021. LIVE ШОУ. Кравченко, Землянская, Дианова, Билоус
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Перший Незалежний - LIVE ШОУ. Кравченко, Землянская, Дианова, Билоус (29 Апреля 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Сегодня в "Live ШОУ" обсудят возможность встречи Зеленского и Путина, мир на Донбассе, рост тарифов на услуги ЖКХ и кадровые ротации в Кабмине.

 

Гости студии: 
- Военный эпидемиолог Сергей Кравченко
- Эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская 
- Политический обозреватель Анна Дианова
- Кандидат политических наук Артур Билоус.

 

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