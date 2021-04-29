«Зеленский попался на тот же прием, что и Байден»: возможна ли встреча с Путиным в Ватикане

29 апреля Бабушкинский районный суд Москвы рассматривал апелляцию на приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. 20 февраля политик был признан виновным и ему был назначен штраф в 850 тысяч рублей. Прокурор отметила, что эти деньги пойдут в доход государства, а не ветерану.

По итогу слушания суд отказался отменить приговор Навальному.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил о закрытии сети штабов политика.

По его словам, сохранение работы сети штабов «в нынешнем виде невозможно», так как оно «немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».

*ФБК признан в России иностранным агентом.

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