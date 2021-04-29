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Дождь. Первый суд Навального после попадания в колонию. Третья волна COVID в России 29.04.2021

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Телеканал Дождь 29.04.2021. Первый суд Навального после попадания в колонию. Третья волна COVID в России
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Телеканал Дождь - Первый суд Навального после попадания в колонию. Третья волна COVID в России (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

29 апреля Бабушкинский районный суд Москвы рассматривал апелляцию на приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. 20 февраля политик был признан виновным и ему был назначен штраф в 850 тысяч рублей. Прокурор отметила, что эти деньги пойдут в доход государства, а не ветерану.
По итогу слушания суд отказался отменить приговор Навальному.

 

Соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил о закрытии сети штабов политика. 
По его словам, сохранение работы сети штабов «в нынешнем виде невозможно», так как оно «немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».

 

*ФБК признан в России иностранным агентом.

 

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