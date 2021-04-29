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Политическая Россия. Навальный пытался вырваться из Петушков, но... 29.04.2021

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Политическая Россия 29.04.2021. Навальный пытался вырваться из Петушков, но...
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Политическая Россия - Навальный пытался вырваться из Петушков, но... (29 Апреля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Возможность для устройства очередного протестного цирка хотел предоставить своей секте Навальный, заявивший о желании лично присутствовать на апелляционных слушаниях по делу о клевете на ветерана Игната Артёменко. Однако «кровавый режим» и тут оказался умнее динамичного профессионального безработного, использовав достижения науки и техники для очередного угнетения фюрера резиновых уточек.

 

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