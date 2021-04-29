НАШ - Марафон. Марш националистов. Увольнение Коболева и назначение Витренко (29 Апреля 2021)
Опубликовано: 29 Апреля 2021
Еще
В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.
ЧАСТИНА 1
Аналітичний огляд найважливіших подій дня
ЧАСТИНА 2
– Льошенко Олена, адвокат
– Івасюк Валерій, радник Президента України 2009-2010 рр. (політичний аналітик, заступник міністра охорони здоров'я (2007-2008рр.)
ЧАСТИНА 3
– Землянський Валентин, аналітик експертного уряду
– Яхно Олеся, політичний експерт
ЧАСТИНА 4
– Молчанов Юрій, медіа експерт, журналіст
Обговорювані теми:
– Звільнення Коболєва та призначення Вітренка головою НАК "Нафтогаз"
– Пандемія ковіду в Україні: локдаун та вакцинація
– Зеленський заявив про необхідність оновити «Мінськ» і розширити «Нормандський формат»
– У Києві пройшов марш вишиванок на честь дивізії СС
– Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Ватикані
– Засідання ТКГ запланували на 17 травня
– Рада призначила Галущенка Міністром енергетики.
Смотрите онлайн НАШ Марафон. Марш националистов. Увольнение Коболева и назначение Витренко (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.