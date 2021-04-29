Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Марафон. Марш националистов. Увольнение Коболева и назначение Витренко 29.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 29.04.2021. Марафон. Марш националистов. Увольнение Коболева и назначение Витренко
29.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 23.04.2021
Еще

НАШ - Марафон. Марш националистов. Увольнение Коболева и назначение Витренко (29 Апреля 2021)

8 просмотров
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 29 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

 

ЧАСТИНА 1
Аналітичний огляд найважливіших подій дня

ЧАСТИНА 2
– Льошенко Олена, адвокат  
– Івасюк Валерій, радник Президента України 2009-2010 рр. (політичний аналітик, заступник міністра охорони здоров'я (2007-2008рр.)

ЧАСТИНА 3
– Землянський Валентин, аналітик експертного уряду 
– Яхно Олеся, політичний експерт   

ЧАСТИНА 4
– Молчанов Юрій, медіа експерт, журналіст 

 

Обговорювані теми:
– Звільнення Коболєва та призначення Вітренка головою НАК "Нафтогаз"
– Пандемія ковіду в Україні: локдаун та вакцинація
– Зеленський заявив про необхідність оновити «Мінськ» і розширити «Нормандський формат»
– У Києві пройшов марш вишиванок на честь дивізії СС
– Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Ватикані
– Засідання ТКГ запланували на 17 травня
– Рада призначила Галущенка Міністром енергетики.

 

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Марш националистов. Увольнение Коболева и назначение Витренко (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу