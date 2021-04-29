Важливе. Зеленський и Путин в Ватикане

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

ЧАСТИНА 1

Аналітичний огляд найважливіших подій дня

ЧАСТИНА 2

– Льошенко Олена, адвокат

– Івасюк Валерій, радник Президента України 2009-2010 рр. (політичний аналітик, заступник міністра охорони здоров'я (2007-2008рр.)

ЧАСТИНА 3

– Землянський Валентин, аналітик експертного уряду

– Яхно Олеся, політичний експерт

ЧАСТИНА 4

– Молчанов Юрій, медіа експерт, журналіст

Обговорювані теми:

– Звільнення Коболєва та призначення Вітренка головою НАК "Нафтогаз"

– Пандемія ковіду в Україні: локдаун та вакцинація

– Зеленський заявив про необхідність оновити «Мінськ» і розширити «Нормандський формат»

– У Києві пройшов марш вишиванок на честь дивізії СС

– Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Ватикані

– Засідання ТКГ запланували на 17 травня

– Рада призначила Галущенка Міністром енергетики.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Марш националистов. Увольнение Коболева и назначение Витренко (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.