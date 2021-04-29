- Зачем задерживать участников митингов 21 апреля?

- О задержании Анны Борзенко

- На кого направлены постмитинговые репрессии?

- Что из себя представляет современное российское государство?

- О решении распустить структуры Навального

- Много ли людей выходит на митинги?

- Есть ли у Навального широкая общественная поддержка?

- Насколько сильна репрессивная система в современной России?

- Почему разрушаются отношения с немногими оставшимися лояльными странами Европы?

- Об угрозе отключения России от SWIFT

- Россия сама пытается отрезаться от мира, а мир не хочет отрезаться от России

- Кому будет хуже от отключения России от SWIFT?

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