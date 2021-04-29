Особое мнение - Виктор Шендерович (29 Апреля 2021)
Опубликовано: 29 Апреля 2021
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- Зачем задерживать участников митингов 21 апреля?
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- На кого направлены постмитинговые репрессии?
- Что из себя представляет современное российское государство?
- О решении распустить структуры Навального
- Много ли людей выходит на митинги?
- Есть ли у Навального широкая общественная поддержка?
- Насколько сильна репрессивная система в современной России?
- Почему разрушаются отношения с немногими оставшимися лояльными странами Европы?
- Об угрозе отключения России от SWIFT
- Россия сама пытается отрезаться от мира, а мир не хочет отрезаться от России
- Кому будет хуже от отключения России от SWIFT?
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