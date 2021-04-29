Уроки русского. Дистант и дикость — два слова на «Д»: про образование в России 22.04.2021

Россия — такая богатая на таланты страна, что масштабов некоторых своих писателей россияне просто не осознают. Например, Шолохов Михаил Александрович. Для одних — святое имя в одном ряду с Есениным, Достоевским, Толстым, Пушкиным, человек определивший душу России, ее суть. Для многих иных — ну, писатель, один из числа, да и вообще там смутная история.

И здесь уже проявляется вопиющая пошлость и вульгарность нашего времени, чудовищная, безоглядная, навязчивая. А ведь «Тихий Дон» — это не просто великий роман. Это нечеловеческого масштаба конструкция, это творение человеческого гения. Как роман связан с биографией Шолохова? И почему его обвинили в плагиате?

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