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60 минут. Вечерний выпуск. Путин ответил русофобам в Евросоюзе 29.04.2021

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60 минут 29.04.2021. Вечерний выпуск. Путин ответил русофобам в Евросоюзе
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60 минут - Вечерний выпуск. Путин ответил русофобам в Евросоюзе (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Президент России Владимир Путин ответил русофобам в Европарламенте и Европейском союзе в целом, которые с подачи США потребовали от Брюсселя уничтожить "Северный поток-2" и наложить эмбарго на всю российскую нефть и газ. Путин предупредил, что идти на поводу у американцев, как минимум, недальновидно, поскольку американский газ не заменит голубое топливо из России. При этом бесконечно биться лбом об стену, желая подружиться или найти с Европой общий язык, Россия не намерена.

 

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