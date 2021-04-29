Президент России Владимир Путин ответил русофобам в Европарламенте и Европейском союзе в целом, которые с подачи США потребовали от Брюсселя уничтожить "Северный поток-2" и наложить эмбарго на всю российскую нефть и газ. Путин предупредил, что идти на поводу у американцев, как минимум, недальновидно, поскольку американский газ не заменит голубое топливо из России. При этом бесконечно биться лбом об стену, желая подружиться или найти с Европой общий язык, Россия не намерена.

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Путин ответил русофобам в Евросоюзе (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.