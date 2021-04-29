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Время покажет. Болгария обвиняет 29.04.2021

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Видео 29.04.2021. Время покажет. Болгария обвиняет
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Видео - Время покажет. Болгария обвиняет (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны. В российской дипмиссии уточнили, что София не информировала Москву о расследовании взрывов, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в ЕС должен разобраться, почему к складам боеприпасов имеют отношение частные предприниматели.

 

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