НАШ - Важливе. Марш за СС. Тарифи в Украине. Питин и Зеленский (29 Апреля 2021)
Опубликовано: 29 Апреля 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Землянський Валентин, аналітик експертного уряду;
– Аліксійчук Олександр, народний депутат України, фракція "Слуга народу";
– Кухта Павло, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020) ( керівник з політичних питань Київської школи економіки);
– Біркадзе Георгій, експерт із економічних і політичних питань;
– Кірш Олександр Вікторович, народний депутат України VIII скл.;
– Герман Ганна Миколаївна, народний депутат України V, VI скликань;
– Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ";
– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя".
Обговорювані теми:
– Зустріч Зеленського і Путіна. Чи буде великоднє перемир’я;
– Енергетичні призначення. Чи знизять тарифи для населення?
– Марш «вишиванок» у Києві.
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