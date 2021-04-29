Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Важливе. Марш за СС. Тарифи в Украине. Питин и Зеленский 29.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 29.04.2021. Важливе. Марш за СС. Тарифи в Украине. Питин и Зеленский
29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 26.04.2021 26.04.2021
Еще

НАШ - Важливе. Марш за СС. Тарифи в Украине. Питин и Зеленский (29 Апреля 2021)

18 просмотров
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 29 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
– Землянський Валентин, аналітик експертного уряду;
– Аліксійчук Олександр, народний депутат України, фракція "Слуга народу";
– Кухта Павло, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020) (  керівник з політичних питань Київської школи економіки);
– Біркадзе Георгій, експерт із економічних і політичних питань;
– Кірш Олександр Вікторович, народний депутат України VIII скл.;
– Герман Ганна Миколаївна, народний депутат України V, VI скликань;
– Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ";
– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя".

 

Обговорювані теми:
– Зустріч Зеленського і Путіна. Чи буде великоднє перемир’я; 
– Енергетичні призначення. Чи знизять тарифи для населення?
– Марш «вишиванок» у Києві.

 

Смотрите онлайн НАШ Важливе. Марш за СС. Тарифи в Украине. Питин и Зеленский (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу