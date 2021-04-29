Важливе. Зеленський и Путин в Ватикане

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Землянський Валентин, аналітик експертного уряду;

– Аліксійчук Олександр, народний депутат України, фракція "Слуга народу";

– Кухта Павло, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020) ( керівник з політичних питань Київської школи економіки);

– Біркадзе Георгій, експерт із економічних і політичних питань;

– Кірш Олександр Вікторович, народний депутат України VIII скл.;

– Герман Ганна Миколаївна, народний депутат України V, VI скликань;

– Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ";

– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя".

Обговорювані теми:

– Зустріч Зеленського і Путіна. Чи буде великоднє перемир’я;

– Енергетичні призначення. Чи знизять тарифи для населення?

– Марш «вишиванок» у Києві.

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