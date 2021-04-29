В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

— обвинение, выдвинутое Болгарией в адрес шестерых россиян, которых подозревают в организации взрывов на оружейных заводах в период с 2011 по 2020 год;

— заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о несоблюдении Россией Минских соглашений.

Чистая победа, Россия всё-таки выиграла чемпионат мира по шашкам в Польше, провокация с флагом провалилась. И снова здравствуйте, Болгария обвинила Россию во взрывах на складах боеприпасов десятилетней давности, кто следующий? Гражданская война и большая кровь, раскрыты новые детали о подготовке военного переворота в РБ. Королевство лихорадит, принца Гарри хотят выгнать из семьи, а Борису Джонсону грозят отставкой, выживет ли британская монархия?

Смотрите онлайн Время покажет (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.