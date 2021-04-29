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Время покажет 29.04.2021

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Время покажет 29.04.2021
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Время покажет (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

 

— обвинение, выдвинутое Болгарией в адрес шестерых россиян, которых подозревают в организации взрывов на оружейных заводах в период с 2011 по 2020 год;

— заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о несоблюдении Россией Минских соглашений.

 

Чистая победа, Россия всё-таки выиграла чемпионат мира по шашкам в Польше, провокация с флагом провалилась. И снова здравствуйте, Болгария обвинила Россию во взрывах на складах боеприпасов десятилетней давности, кто следующий? Гражданская война и большая кровь, раскрыты новые детали о подготовке военного переворота в РБ. Королевство лихорадит, принца Гарри хотят выгнать из семьи, а Борису Джонсону грозят отставкой, выживет ли британская монархия?

 

Смотрите онлайн Время покажет (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 3
Лариса Куперман
29 Апреля 2021, 20:46
Не добили фашистских ублюдков в сорок пятом, пожалели. Вот теперь они уже и по куёве шастают, из Украины бандерштат сделали. Значит, надо добивать тварей. Это все равно нЕлюди. Это фашисты.
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Лариса Куперман
29 Апреля 2021, 20:53
Нашли тоже кого в полит.консультанты приглашать :) - янину. Ее пониженная соц. ответственность сузилась до политики и ... ну, сами понимаете :) Короче, скажи мне кто твой политконсультант и я скажу степень твоей шизофрении :)
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Лариса Куперман
29 Апреля 2021, 21:04
Пральна, мишка! Нельзя нацистов называть нацистами! Надо их называть цветочками аленькими. Вот у нас в америке тоже нельзя бандита, убийцу, наркомана называть так. Нельзя покойников, которые голососали на выборах называть покойниками, а престарелого параноика надо называть президентом. Раздолбала америка Югославию, но говорить об этом нельзя. Зато надо говорить про агрессию России. Пральна, мишка-политикофф! Так держать! Печенька твоя.
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