Британия и Германия массово протестуют против наступления нового мирового порядка, сотни тысяч людей выходят на улицы, кинозвёзды записывают видеоролики. Но не для того мировая элита вкладывала миллиарды в переформатирование сознания людей, чтобы сдаться так просто. Противостояние будет нарастать, и России уготована ключевая роль.

Смотрите онлайн Шафран Угроза России нарастает: новый мировой порядок возле наших границ (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.