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Шафран. Угроза России нарастает: новый мировой порядок возле наших границ 29.04.2021

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Шафран 29.04.2021. Угроза России нарастает: новый мировой порядок возле наших границ
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Шафран - Угроза России нарастает: новый мировой порядок возле наших границ (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Ведущие: Анна Шафран

Британия и Германия массово протестуют против наступления нового мирового порядка, сотни тысяч людей выходят на улицы, кинозвёзды записывают видеоролики. Но не для того мировая элита вкладывала миллиарды в переформатирование сознания людей, чтобы сдаться так просто. Противостояние будет нарастать, и России уготована ключевая роль.

 

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