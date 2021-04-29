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Царьград. Главное. «Набег» на банки: с депозитов «ушло» 700 млрд рублей – что нервирует население 29.04.2021

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Царьград. Главное 29.04.2021. «Набег» на банки: с депозитов «ушло» 700 млрд рублей – что нервирует население
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Царьград. Главное - «Набег» на банки: с депозитов «ушло» 700 млрд рублей – что нервирует население (29 Апреля 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

По итогам первого квартала этого года объем средств физлиц на счетах сократился на 697 млрд рублей, следует из статистики ЦБ. Только по итогам одного месяца, марта, российские граждане забрали с вкладов 231 млрд рублей. Рост средств на текущих счетах - 138 млрд рублей - оказался недостаточным, чтобы компенсировать отток. Эксперты отмечают, что с учетом девальвации рубль потерял статус валюты сбережений. Какие факторы нервируют население?

 

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