Царьград. Главное. Жесткая экономия на продуктах и одежде: вам хватает денег 26.04.2021

По итогам первого квартала этого года объем средств физлиц на счетах сократился на 697 млрд рублей, следует из статистики ЦБ. Только по итогам одного месяца, марта, российские граждане забрали с вкладов 231 млрд рублей. Рост средств на текущих счетах - 138 млрд рублей - оказался недостаточным, чтобы компенсировать отток. Эксперты отмечают, что с учетом девальвации рубль потерял статус валюты сбережений. Какие факторы нервируют население?

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