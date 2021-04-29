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Константин Сёмин. Нацисты в Киеве. Игрушки Грефа. Скоро революция. Галопом по Европам 29.04.2021

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Константин Сёмин 29.04.2021. Нацисты в Киеве. Игрушки Грефа. Скоро революция. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Нацисты в Киеве. Игрушки Грефа. Скоро революция. Галопом по Европам (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

В этом выпуске:
- Болгария отправляет домой российского дипломата;
- Европарламент высказался за новые санкции против Москвы;
- В Молдавии распущен парламент;
- Байден сообщил Конгрессу, что намерен стать Рузвельтом-2 и начать Новый Курс;
- ФБР обыскала нью-йорский офис и квартиру бывшего мэра и адвоката Трампа Джулиани;
- Гонконг вводит разрешительный порядок въезда и выезда;
- Франция арестовала семерых активистов итальянских Красных Бригад;
- В Индии переполнены крематории. 380 000 заражений и 3600 смертей за сутки;
- В Киеве прошел марш и митинг неонацистов в честь дивизии СС;
- Газпром отчитался о падении прибыли почти в девять раз;
- У Грефа прибыль уже больше, чем у газовиков - 304 миллиарда  за первый квартал;
- Киргизские и таджикские пограничники постреляли друг в друга на водораспределительном пункте;
- Московская реновация может стоить 5 триллионов рублей;
- Американский олигарх Далио опять беспокоится о капитализме.

 

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