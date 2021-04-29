В этом выпуске:

- Болгария отправляет домой российского дипломата;

- Европарламент высказался за новые санкции против Москвы;

- В Молдавии распущен парламент;

- Байден сообщил Конгрессу, что намерен стать Рузвельтом-2 и начать Новый Курс;

- ФБР обыскала нью-йорский офис и квартиру бывшего мэра и адвоката Трампа Джулиани;

- Гонконг вводит разрешительный порядок въезда и выезда;

- Франция арестовала семерых активистов итальянских Красных Бригад;

- В Индии переполнены крематории. 380 000 заражений и 3600 смертей за сутки;

- В Киеве прошел марш и митинг неонацистов в честь дивизии СС;

- Газпром отчитался о падении прибыли почти в девять раз;

- У Грефа прибыль уже больше, чем у газовиков - 304 миллиарда за первый квартал;

- Киргизские и таджикские пограничники постреляли друг в друга на водораспределительном пункте;

- Московская реновация может стоить 5 триллионов рублей;

- Американский олигарх Далио опять беспокоится о капитализме.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Нацисты в Киеве. Игрушки Грефа. Скоро революция. Галопом по Европам (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.