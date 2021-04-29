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60 минут. Участник заговора в Белоруссии пытается завербовать силовиков 29.04.2021

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Видео 29.04.2021. 60 минут. Участник заговора в Белоруссии пытается завербовать силовиков
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Видео - 60 минут. Участник заговора в Белоруссии пытается завербовать силовиков (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Опубликованы видеокадры, на которых адвокат Юрий Зенкевич, обвиняемый в заговоре о захвате власти в Белоруссии, пытается завербовать сотрудников белорусских силовых структур.

 

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