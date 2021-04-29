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Опубликованы видеокадры, на которых адвокат Юрий Зенкевич, обвиняемый в заговоре о захвате власти в Белоруссии, пытается завербовать сотрудников белорусских силовых структур.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Участник заговора в Белоруссии пытается завербовать силовиков (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.