Видео - 60 минут. Участник заговора в Белоруссии пытается завербовать силовиков (29 Апреля 2021)
Опубликовано: 29 Апреля 2021
Вечер с Соловьевым. Получать палкой по голове, оставляя пространство для конструктивного диалога
Еще
Опубликованы видеокадры, на которых адвокат Юрий Зенкевич, обвиняемый в заговоре о захвате власти в Белоруссии, пытается завербовать сотрудников белорусских силовых структур.
Смотрите онлайн Видео 60 минут. Участник заговора в Белоруссии пытается завербовать силовиков (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.