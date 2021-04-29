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60 минут. Собкор РИА: США не хотят становиться стороной минского процесса 29.04.2021

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Видео 29.04.2021. 60 минут. Собкор РИА: США не хотят становиться стороной минского процесса
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Видео - 60 минут. Собкор РИА: США не хотят становиться стороной минского процесса (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

США не хотят становиться стороной минского процесса и брать на себя ответственность за урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Об этом в эфире программы "60 минут" сообщил собкор РИА "Новости" в Вашингтоне Алексей Богдановский.

 

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