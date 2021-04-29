США не хотят становиться стороной минского процесса и брать на себя ответственность за урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Об этом в эфире программы "60 минут" сообщил собкор РИА "Новости" в Вашингтоне Алексей Богдановский.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Собкор РИА: США не хотят становиться стороной минского процесса (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.