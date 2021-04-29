Вечер с Соловьевым. Позиция Европы по конфликту в Донбассе самая возмутительная

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва обязательно отреагирует на антироссийские действия Чехии и Болгарии. "Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги, безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут", – сказал он. Сюжет показан в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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