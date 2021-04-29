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60 минут. Песков: действия Праги и Софии не останутся без ответа 29.04.2021

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Видео 29.04.2021. 60 минут. Песков: действия Праги и Софии не останутся без ответа
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Видео - 60 минут. Песков: действия Праги и Софии не останутся без ответа (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва обязательно отреагирует на антироссийские действия Чехии и Болгарии. "Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги, безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут", – сказал он. Сюжет показан в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

 

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