Видео - 60 минут. Песков: действия Праги и Софии не останутся без ответа (29 Апреля 2021)
Опубликовано: 29 Апреля 2021
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва обязательно отреагирует на антироссийские действия Чехии и Болгарии. "Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги, безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут", – сказал он. Сюжет показан в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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