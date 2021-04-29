60 минут. Песков: действия Праги и Софии не останутся без ответа

В Киеве прошел марш в честь дивизии «СС». Шествие было организовано под патронажем мэрии столицы Украины, где в годы войны нацистами были расстреляны свыше 150 тысяч человек. В ответ на акцию неонацистов депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива объявил о создании всеукраинского гражданского движения борьбы против фашизма.

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