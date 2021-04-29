Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Джо Байден вспомнил о кибератаках, но пообещал России сотрудничество 29.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 29.04.2021. 60 минут. Джо Байден вспомнил о кибератаках, но пообещал России сотрудничество
29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021
Еще

Видео - 60 минут. Джо Байден вспомнил о кибератаках, но пообещал России сотрудничество (29 Апреля 2021)

7 просмотров
2
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 29 Апреля 2021

В своем выступлении перед палатами Конгресса США в честь 100 дней на посту президента Джо Байден вновь обратился к старой теме вмешательства России в американские выборы и вспомнил обвинения в проведении кибератак против американского правительства и бизнеса. «Я сказал ему (Путину прим. ред.), что мы ответим, и мы ответили. Однако мы можем сотрудничать, если это в наших общих интересах, как это было в случае продления договора СНВ-3», – сказал Байден.

 

Его советник по нацбезопасности Джей Салливан подчеркнул, что Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в третьей стране, чтобы поговорить в том числе о независимости и территориальной целостности Украины. "Мы будем заниматься этим через дипломатические взаимодействия, а не посредством публичных ультиматумов", – пообещал г-н Салливан.

 

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Джо Байден вспомнил о кибератаках, но пообещал России сотрудничество (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу