В своем выступлении перед палатами Конгресса США в честь 100 дней на посту президента Джо Байден вновь обратился к старой теме вмешательства России в американские выборы и вспомнил обвинения в проведении кибератак против американского правительства и бизнеса. «Я сказал ему (Путину прим. ред.), что мы ответим, и мы ответили. Однако мы можем сотрудничать, если это в наших общих интересах, как это было в случае продления договора СНВ-3», – сказал Байден.

Его советник по нацбезопасности Джей Салливан подчеркнул, что Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в третьей стране, чтобы поговорить в том числе о независимости и территориальной целостности Украины. "Мы будем заниматься этим через дипломатические взаимодействия, а не посредством публичных ультиматумов", – пообещал г-н Салливан.

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