Западная Европа живет своими проблемами и в своем отношении к России не однородна. Есть страны, как заметил в эфире программы "60 минут" депутат Европейского парламента в 2018-2019 гг. Мирослав Митрофанов, которые к России относятся плохо, есть страны, которые относятся с симпатией. Но там не думают каждый день о России. Восточная Европа оказалась зажата между Западом и Россией и пытается использовать это положение для своей выгоды.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Экс-депутат ЕП: Восточная Европа стала манипулятором в отношениях США и России (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.