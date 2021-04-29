Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Заседание Европарламента отправило отношение ЕС и России в нижнюю точку 29.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 29.04.2021. 60 минут. Заседание Европарламента отправило отношение ЕС и России в нижнюю точку
29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021
Еще

Видео - 60 минут. Заседание Европарламента отправило отношение ЕС и России в нижнюю точку (29 Апреля 2021)

8 просмотров
2
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 29 Апреля 2021

Выступление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля в Европейском парламенте, в котором он объявил о переходе отношений между Россией и ЕС к нижней точке, открыло путь потоку антироссийских заявлений. России припомнили взрывы в Чехии и Болгарии, дестабилизацию на российско-украинской границе и уже завершившуюся голодовку Алексея Навального.

 

В принятой резолюции предложены новые санкции против России. Примером очередной антироссийской провокации стал случай на чемпионате мира по шашкам. Во время матча со стола убрали российский флаг. Поляки попытались обвинить в разгоревшемся скандале WADA, но в агентстве сказали, что ни о чем подобном не просили.

 

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Заседание Европарламента отправило отношение ЕС и России в нижнюю точку (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу