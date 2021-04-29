Выступление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля в Европейском парламенте, в котором он объявил о переходе отношений между Россией и ЕС к нижней точке, открыло путь потоку антироссийских заявлений. России припомнили взрывы в Чехии и Болгарии, дестабилизацию на российско-украинской границе и уже завершившуюся голодовку Алексея Навального.

В принятой резолюции предложены новые санкции против России. Примером очередной антироссийской провокации стал случай на чемпионате мира по шашкам. Во время матча со стола убрали российский флаг. Поляки попытались обвинить в разгоревшемся скандале WADA, но в агентстве сказали, что ни о чем подобном не просили.

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