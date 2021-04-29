Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель объяснил депутатам Европарламента область их компетенции. "Внешняя политика в Евросоюзе подчинена интересам государств-членов ЕС. Тот факт, что вы в качестве представителей Европарламента, говорите мне, как вести диалог с Россией, входит в противоречие с тем, что страны сами определяют, как им вести внешнюю политику", – напомнил г-н Боррель.

Он также пояснил собравшимся, что SWIFT – это международная частная организация. Поэтому здесь у Евросоюза нет компетенций. Тоже самое относится и проекту "Северный поток-2". По мнению г-на Борреля, проект не служит диверсификации источников энергии ЕС, но газопровод находится в ответственности частных компаний и Евросоюз не владеет инструментами по решению его судьбы.

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