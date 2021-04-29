Вести в 20:00 (29 Апреля 2021)
64 просмотра
1
0
Поделиться
Подписаться
Опубликовано: 29 Апреля 2021
Еще
Смотрите онлайн Вести в 20:00 (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.
Опубликовано: 29 Апреля 2021
Еще
Смотрите онлайн Вести в 20:00 (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.
60 минут. Боррель: Европарламент забрался на территорию чужих компетенций от 29.04.2021
60 минут. Заседание Европарламента отправило отношение ЕС и России в нижнюю точку от 29.04.2021
60 минут. Экс-депутат ЕП: Восточная Европа стала манипулятором в отношениях США и России от 29.04.2021
60 минут. Джо Байден вспомнил о кибератаках, но пообещал России сотрудничество от 29.04.2021