«Зеленский попался на тот же прием, что и Байден»: возможна ли встреча с Путиным в Ватикане

«Ваш король - голый». Последнее слово Навального и речь прокурора в суде по делу о «клевете»

Первый суд Навального после попадания в колонию. Третья волна COVID в России

«Скелет» на экране и Юлия в зале: как прошла апелляция Навального по делу о клевете

Соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил о закрытии сети штабов политика. По его словам, сохранение работы сети штабов «в нынешнем виде невозможно», так как оно «немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».



«Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — сообщил Волков.

«Медуза» запустила сбор пожертвований после того, как российский Минюст признал издание «иностранным агентом». Редакции пришлось отказаться от офисов в Москве и Риге, практически прекратить сотрудничество с внештатными авторами, а также сократить зарплаты на 30-50%.

Ломоносовский суд Архангельской области приговорил бывшего координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Суд признал Боровикова виновным по статье об изготовлении и распространении порнографии в интернете (пункт «б» части 3 статьи 242 УК). Поводом для возбуждения дела стал опубликованный в 2014 году во «ВКонтакте» клип группы Rammstein на песню Pussy. Сексолого-культурологическая экспертиза заключила, что клип Pussy содержит порнографические сцены и не представляет культурной ценности. Боровиков отрицал вину и подчеркивал, что этот же клип публиковали сотни человек.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Закрытие штабов Навального. «Медуза» просит о помощи. Два с половиной года за репост клипа Rammstein (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.