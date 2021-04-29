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Как США пытаются ослепить Россию и Европу

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Доля доллара в экспортных расчетах России впервые опустилась ниже 50%. Помог России отойти от доллара в экспорте Китай — теперь более трех четвертей объема всей торговли между странами ведется в евро. Таким образом Россия ищет способы изоляции своей экономики от вмешательства США.

Доля евро в общем объеме экспорта в четвертом квартале существенно увеличилась.

В условиях санкций Россия стремится к дедолларизации своей экономики.

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