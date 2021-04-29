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Политическая Россия. Путин запустил развал США: Россия отказалась от доллара 29.04.2021

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Политическая Россия 29.04.2021. Путин запустил развал США: Россия отказалась от доллара
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Политическая Россия - Путин запустил развал США: Россия отказалась от доллара (29 Апреля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Доля доллара в экспортных расчетах России впервые опустилась ниже 50%. Помог России отойти от доллара в экспорте Китай — теперь более трех четвертей объема всей торговли между странами ведется в евро. Таким образом Россия ищет способы изоляции своей экономики от вмешательства США.

Доля евро в общем объеме экспорта в четвертом квартале существенно увеличилась.

В условиях санкций Россия стремится к дедолларизации своей экономики.

 

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