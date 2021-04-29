В какой-то момент в студии Соловьева будет стоять не шесть уважаемых политиков, политологов, журналистов, а шесть врачей-психиатров. Просто из США приходят такие новости, что невольно думаешь, что там у народа что-то с головой случилось. Например, знает ли кто, что у РФ появилось новое страшное энергетическое оружие, которое воздействует напрямую на мозг человека? Сначала подумалось, что это чья-то не особо смешная шутка, ан нет, это сообщение канала CNN.

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