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Соловьёв LIVE. «Эта сво**чь под прикрытием США». Яков Кедми об оправдании фашизма в Европе 30.04.2021

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Соловьёв LIVE 30.04.2021. «Эта сво**чь под прикрытием США». Яков Кедми об оправдании фашизма в Европе
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Соловьёв LIVE - «Эта сво**чь под прикрытием США». Яков Кедми об оправдании фашизма в Европе (30 Апреля 2021)

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Опубликовано: 30 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Украинские националисты прошли маршем по центру Киева. Почему Израиль делает вид, что ничего не происходит? Гость – израильский политолог, экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

 

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