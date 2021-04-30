Соловьёв LIVE - «Эта сво**чь под прикрытием США». Яков Кедми об оправдании фашизма в Европе (30 Апреля 2021)
Опубликовано: 30 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Украинские националисты прошли маршем по центру Киева. Почему Израиль делает вид, что ничего не происходит? Гость – израильский политолог, экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
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