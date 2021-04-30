Срочно! Бой на границе Таджикистана и Кыргызстана. Шизофрения Запада. Захарова

Война на границе Таджикистана и Киргизии. Видео с места боев

Империя пока что НЕ наносит ответный удар. АРМАГЕДДОНЫЧ

Срочно! Бой на границе Таджикистана и Кыргызстана. Роспуск штабов Навального. Лабиринт Карнаухова

Украинские националисты прошли маршем по центру Киева. Почему Израиль делает вид, что ничего не происходит? Гость – израильский политолог, экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

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