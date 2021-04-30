60 минут. Экс-депутат ЕП: Восточная Европа стала манипулятором в отношениях США и России

60 минут. Заседание Европарламента отправило отношение ЕС и России в нижнюю точку

Вечер с Соловьевым. Бог, Россия, а дальше, как получится

Россия не стремится к урегулированию ситуации на Украине и не придает должного значения Минским соглашениям, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Эксперты пытаются понять, почему Евросоюз возлагает ответственность за прекращение конфликта на Украине на Россию, которая является гарантом, а не стороной договоренностей, наравне с Францией и Германией.

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