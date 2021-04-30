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Время покажет. Европейские принципы и Россия 30.04.2021

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Видео 30.04.2021. Время покажет. Европейские принципы и Россия
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Видео - Время покажет. Европейские принципы и Россия (30 Апреля 2021)

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Опубликовано: 30 Апреля 2021

Россия не стремится к урегулированию ситуации на Украине и не придает должного значения Минским соглашениям, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

 

Эксперты пытаются понять, почему Евросоюз возлагает ответственность за прекращение конфликта на Украине на Россию, которая является гарантом, а не стороной договоренностей, наравне с Францией и Германией.

 

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