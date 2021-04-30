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Дождь. Какую западню Путин придумал для оппозиции 30.04.2021

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Телеканал Дождь 30.04.2021. Какую западню Путин придумал для оппозиции
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Телеканал Дождь - Какую западню Путин придумал для оппозиции (30 Апреля 2021)

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Дождь
Дождь
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Опубликовано: 30 Апреля 2021

В новой колонке Юлия Таратута рассуждает о новой волне обысков и задержаний после акций за Алексея Навального 21 апреля. Почему силовики решили применить отложенное наказание к протестующим и какой сигнал пытается послать Кремль, меняя пряник на кнут? И почему усиленное давление на оппозицию началось именно сейчас?

 

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Комментариев: 1
Таша
30 Апреля 2021, 15:20
Наконец власть действует правильно! Как хотят не менее 90%населения
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