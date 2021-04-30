«Скелет» на экране и Юлия в зале: как прошла апелляция Навального по делу о клевете

Закрытие штабов Навального. «Медуза» просит о помощи. Два с половиной года за репост клипа Rammstein

В новой колонке Юлия Таратута рассуждает о новой волне обысков и задержаний после акций за Алексея Навального 21 апреля. Почему силовики решили применить отложенное наказание к протестующим и какой сигнал пытается послать Кремль, меняя пряник на кнут? И почему усиленное давление на оппозицию началось именно сейчас?

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