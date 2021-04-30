Николай Стариков - Большое интервью Диане Кади (30 Апреля 2021)
Опубликовано: 30 Апреля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В откровенном интервью публицисту Диане Кади рассказал о своём отношении к Навальному и о том, кто на самом деле отравил Сталина. Поделился мнением о крымских татарах, шансах Юлии Навальной в большой политике. Признался в том, чем будет заниматься, став депутатом Госдумы и объяснил, почему социализм это будущее России. Ещё сказал, что значит быть русским.
- Кто такой Николай Стариков
- Зачем объединились с Мироновым
- О Сталине
- О пропаганде на телевидении и «загнивающем» Западе
- О Навальном, и о том, почему либералы более успешны в пропаганде
- О социализме
- О присоединении Украины к России, и о том, хотят ли украинцы российский паспорт
- О проблемах в Крыму
- О том, зачем раздавать российские паспорта
- Кто, если не Путин
- О разочарованных майдановцах, и о том, не жалко ли Старикову тех, кто погибает по Украину
- О том, почему Николай Стариков против участия в Евровидении певицы Манижи
- Снова о выдаче российских паспортов
- О крымских татарах, и о том, что значит - быть русским
- Что общего у Навального с Гитлером и Лениным
- Может ли Навальный повторить судьбу Немцова и с какими спецслужбами связан оппозиционный политик
- О Юлии Навальной
- Зачем Навальный вернулся в Россию.
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