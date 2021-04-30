В откровенном интервью публицисту Диане Кади рассказал о своём отношении к Навальному и о том, кто на самом деле отравил Сталина. Поделился мнением о крымских татарах, шансах Юлии Навальной в большой политике. Признался в том, чем будет заниматься, став депутатом Госдумы и объяснил, почему социализм это будущее России. Ещё сказал, что значит быть русским.

- Кто такой Николай Стариков

- Зачем объединились с Мироновым

- О Сталине

- О пропаганде на телевидении и «загнивающем» Западе

- О Навальном, и о том, почему либералы более успешны в пропаганде

- О социализме

- О присоединении Украины к России, и о том, хотят ли украинцы российский паспорт

- О проблемах в Крыму

- О том, зачем раздавать российские паспорта

- Кто, если не Путин

- О разочарованных майдановцах, и о том, не жалко ли Старикову тех, кто погибает по Украину

- О том, почему Николай Стариков против участия в Евровидении певицы Манижи

- Снова о выдаче российских паспортов

- О крымских татарах, и о том, что значит - быть русским

- Что общего у Навального с Гитлером и Лениным

- Может ли Навальный повторить судьбу Немцова и с какими спецслужбами связан оппозиционный политик

- О Юлии Навальной

- Зачем Навальный вернулся в Россию.

Смотрите онлайн Николай Стариков Большое интервью Диане Кади (30 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.