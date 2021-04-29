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Открытый эфир. Розовые очки зеленой энергетики 29.04.2021

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Открытый эфир 29.04.2021. Розовые очки зеленой энергетики
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Открытый эфир - Розовые очки зеленой энергетики (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 30 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- И в Сараево эрцгерцога Фердинанда тоже мы? С какой целью Запад обвиняет Москву во всех мыслимых и немыслимых грехах? Почему именно нашу страну США назначили на роль главного врага?

 

- На грани апокалипсиса: зачем американцы вооружили свою армию ядерными зарядами малой мощности? В чем их главная опасность?

 

- Розовые очки зеленой энергетики: почему борьба с глобальным потеплением с помощью альтернативных источников энергии - это то же самое, что попытки тушить пожар бензином?

 

- Удар по атомным станциям: нардеп Украины и бывший боец АТО Роман Костенко предлагает нацелить украинские ракеты на российские АЭС - он уверен, что такая прямая угроза повысит дипломатический статус Незалежной. Неужели в Киеве найдутся камикадзе, способные устроить новый Чернобыль?

 

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