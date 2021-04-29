Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Между тем. День рождения ЦСКА 29.04.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Между тем
Между тем с Наталией Метлиной 29.04.2021. День рождения ЦСКА
29.04.2021 28.04.2021 27.04.2021 26.04.2021 22.04.2021 21.04.2021 20.04.2021 19.04.2021 15.04.2021 14.04.2021
Еще

Между тем с Наталией Метлиной - День рождения ЦСКА (29 Апреля 2021)

16 просмотров
1
0
Поделиться
Между тем
Между тем
Подписаться

Опубликовано: 30 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Как ЦСКА стал клубом чемпионов? Армейские спортсмены традиционно составляют костяк сборной России - кто поедет на Олимпийские Игры - 2021 в Японию? Существует ли для спортсменов в погонах воинский карьерный потолок? До какого звания может дослужиться фехтовальщик или прыгун? Легко ли быть рядовым в спортивной роте? Как в ЦСКА готовят новых звезд, и в чем особенность Всемирных военных игр?

 

Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной День рождения ЦСКА (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу