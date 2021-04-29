Как ЦСКА стал клубом чемпионов? Армейские спортсмены традиционно составляют костяк сборной России - кто поедет на Олимпийские Игры - 2021 в Японию? Существует ли для спортсменов в погонах воинский карьерный потолок? До какого звания может дослужиться фехтовальщик или прыгун? Легко ли быть рядовым в спортивной роте? Как в ЦСКА готовят новых звезд, и в чем особенность Всемирных военных игр?

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