Разгромную победу с «сухим» счётом одержала россиянка Тамара Тансыккужина над полькой Натальей Садовской после того, как руководство Федерации шашек Польши устроило русофобскую выходку на финальном матче чемпионата мира. В итоге полякам пришлось извиняться за свои действия.

Смотрите онлайн Политическая Россия Русофобская выходка Польши не удалась: россиянка выиграла всухую (30 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.