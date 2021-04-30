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Политическая Россия. Русофобская выходка Польши не удалась: россиянка выиграла всухую 30.04.2021

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Политическая Россия 30.04.2021. Русофобская выходка Польши не удалась: россиянка выиграла всухую
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Политическая Россия - Русофобская выходка Польши не удалась: россиянка выиграла всухую (30 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 30 Апреля 2021

Разгромную победу с «сухим» счётом одержала россиянка Тамара Тансыккужина над полькой Натальей Садовской после того, как руководство Федерации шашек Польши устроило русофобскую выходку на финальном матче чемпионата мира. В итоге полякам пришлось извиняться за свои действия.

 

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