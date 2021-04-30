Соединенные Штаты призывают своих Союзников по НАТО и других партнеров отказаться от дальнейших закупок у России оружия и военной техники, предупреждая, что такие сделки могут подпасть под действие односторонних американских санкций. Об этом заявил в среду на онлайн-встрече с иностранными журналистами госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400".

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