Важливе. Марш за СС. Тарифи в Украине. Питин и Зеленский

В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим, Ангеліною Пичик, Володимиром Полуєвим та Анною Степанець.

Гості студії:

– Євген Червоненко, міністр транспорту та зв'язку 2005 р., народний депутат України IV скликання

– Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ" , народний депутат України VII-VIII скл.

– Марина Бардіна, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

– Дмитро Вовнянко, учасник АТО, публіцист

– Юрій Атаманюк, економіст

– Дмитро Раімов, політтехнолог

– Денис Казанський, член української делегації в ТКГ

– Віталій Журавський, доктор юридичних наук, професор, академік

– Олександр Лазарєв, політолог

– Ірина Верещук, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Олексій Устенко, народний депутат, фракція «Слуга народу»

– Павло Фролов, народний депутат, фракція «Слуга народу»

– Бурміч Анатолій, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

Смотрите онлайн НАШ Пятница. Вечер. Зеленський и Путин – "Красные линии" переговоров (30 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.