НАШ - Пятница. Вечер. Зеленський и Путин – "Красные линии" переговоров (30 Апреля 2021)
Опубликовано: 30 Апреля 2021
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В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим, Ангеліною Пичик, Володимиром Полуєвим та Анною Степанець.
Гості студії:
– Євген Червоненко, міністр транспорту та зв'язку 2005 р., народний депутат України IV скликання
– Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ" , народний депутат України VII-VIII скл.
– Марина Бардіна, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
– Дмитро Вовнянко, учасник АТО, публіцист
– Юрій Атаманюк, економіст
– Дмитро Раімов, політтехнолог
– Денис Казанський, член української делегації в ТКГ
– Віталій Журавський, доктор юридичних наук, професор, академік
– Олександр Лазарєв, політолог
– Ірина Верещук, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Олексій Устенко, народний депутат, фракція «Слуга народу»
– Павло Фролов, народний депутат, фракція «Слуга народу»
– Бурміч Анатолій, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
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