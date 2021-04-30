Российской службе скорой помощи уже больше 120 лет, но свой официальный праздник она получила лишь в прошлом году. Идея принадлежала Владимиру Путину, когда весной 2020 года первый массированный удар по пандемии приняли на себя именно работники скорой помощи. Это именно они оказывали самую первую помощь задыхающимся по непонятной еще причине людям.

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