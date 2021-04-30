Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

В центре событий 30.04.2021

  1. Главная
  2. ТВЦ
  3. В центре событий
В центре событий с Анной Прохоровой 30.04.2021
30.04.2021 23.04.2021 16.04.2021 09.04.2021 02.04.2021 26.03.2021 19.03.2021 12.03.2021 05.03.2021 26.02.2021
Еще

В центре событий с Анной Прохоровой (30 Апреля 2021)

79 просмотров
5
0
Поделиться
В центре событий
В центре событий
Подписаться

Опубликовано: 30 Апреля 2021

Ведущие: Анна Прохорова

Российской службе скорой помощи уже больше 120 лет, но свой официальный праздник она получила лишь в прошлом году. Идея принадлежала Владимиру Путину, когда весной 2020 года первый массированный удар по пандемии приняли на себя именно работники скорой помощи. Это именно они оказывали самую первую помощь задыхающимся по непонятной еще причине людям.

 

Смотрите онлайн В центре событий с Анной Прохоровой (30 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу