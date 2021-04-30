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Место встречи. Золотой стандарт 30.04.2021

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Место встречи 30.04.2021. Золотой стандарт
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Место встречи - Золотой стандарт (30 Апреля 2021)

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Место встречи
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Опубликовано: 30 Апреля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Как Россия уходит от долларовой зависимости? Поможет ли золото сохранить и преумножить госрезервы? Сможет ли наша нефтедобывающая страна выжить в эпоху зеленой энергетики? Уже несколько лет от разного ранга деятелей исходят мысли о постепенном отказе России от доллара, якобы дедолларизация поможет в борьбе с санкциями. Это не только разговоры, есть и действия, и даже можно говорить об определенных успехах.

 

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Комментариев: 1
д курман
30 Апреля 2021, 20:22
зеленая энергетика = золотая, никогда не окупиться,
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