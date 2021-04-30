В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

— решение посольства США в России о прекращении выдачи виз россиянам из-за новых ограничений в отношении своих сотрудников;

— резолюция Европейского парламента об отключении SWIFT в России при нападении на Украину.

Танки прошли по Тверской, первая репетиция Парада Победы в столице и кадры, которые стоит увидеть. Ракетный крейсер Москва впервые выполнил стрельбу крылатой ракетой Вулкан в Черном море. Индия задыхается от коронавируса и дыма погребальных костров, на помощь придет Спутник V. На киргизско-таджикской границе произошел конфликт, 13 человек погибли, более 120 пострадали.

Смотрите онлайн Время покажет (30 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.