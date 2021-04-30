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Время покажет 30.04.2021

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Время покажет 30.04.2021
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Время покажет (30 Апреля 2021)

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Опубликовано: 30 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

 

— решение посольства США в России о прекращении выдачи виз россиянам из-за новых ограничений в отношении своих сотрудников;

— резолюция Европейского парламента об отключении SWIFT в России при нападении на Украину.

 

Танки прошли по Тверской, первая репетиция Парада Победы в столице и кадры, которые стоит увидеть. Ракетный крейсер Москва впервые выполнил стрельбу крылатой ракетой Вулкан в Черном море. Индия задыхается от коронавируса и дыма погребальных костров, на помощь придет Спутник V. На киргизско-таджикской границе произошел конфликт, 13 человек погибли, более 120 пострадали.

 

Смотрите онлайн Время покажет (30 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Лариса Куперман
30 Апреля 2021, 22:04
Пипец бандерштату :) А патамушта тьмы низких истин им дороже их возвышающий обман :) Учили бы историю, а не придумывали, то знали бы, что на обмане скачешь даже не по майдану, а прям в ад. По мне так пусть туда и скачут :) Нормальные отсеются.
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Лариса Куперман
30 Апреля 2021, 22:14
Молодец Кот! Слушайте правду русские и бандерштатские.
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