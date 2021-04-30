Царьград. Главное. Жесткая экономия на продуктах и одежде: вам хватает денег 26.04.2021

Царьград. Главное. «Набег» на банки: с депозитов «ушло» 700 млрд рублей – что нервирует население 29.04.2021

Для российских туристов, которые едут отдыхать за рубеж, необходимо ввести «выездной сбор», заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его мнению, «население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны». Российские граждане ежегодно тратят в туристических поездках за рубежом около $36 млрд. Чиновники решили «наложить лапу» на эти деньги?

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