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Царьград. Главное. Новый побор: в России могут обложить налогом туристов, выезжающих за рубеж 30.04.2021

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Царьград. Главное 30.04.2021. Новый побор: в России могут обложить налогом туристов, выезжающих за рубеж
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Царьград. Главное - Новый побор: в России могут обложить налогом туристов, выезжающих за рубеж (30 Апреля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 30 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Для российских туристов, которые едут отдыхать за рубеж, необходимо ввести «выездной сбор», заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его мнению, «население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны». Российские граждане ежегодно тратят в туристических поездках за рубежом около $36 млрд. Чиновники решили «наложить лапу» на эти деньги?

 

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