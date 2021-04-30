В этом выпуске:

- Стычка военных Киргизии и Таджикистана вылилась в побоище;

- Бразилия - вторая страна, потерявшая от Ковида больше 400 000 человек;

- Забастовка в двух престижных американских университетах - Колумбийском и Нью-Йоркском;

- Британия пошлет на помощь американской эскадре в Южно-Китайском море сверхновый авианосец Королева Елизавета;

- Крупнейший банк Британии HSBC передумал связываться с российскими гособлигациями;

- Украинский Нафтогаз получил нового главу - им стал министр энергетики Витренко;

- Минэнерго предлагает запретить экспорт бензина на три месяца;

- Олигарх Родионов-младший обеспечит России инсулиновый суверенитет;

- Росфинмониторинг внес штабы Навального в список организаций, причастных к экстремизму и терроризму;

- Российская армия представляет жизненную угрозу для США, заявил на слушаниях в Конгресе генерал-лейтенант Беррьер;

- Китай запустил на орбиту базовый модуль Тяньхэ будущей космической станции Тяньгун;

- Форбс посчитал, как в пандемию тратили деньги те, у кого их куры не клюют;

- В России не хотят четырехдневку;

- Единороссы предлагают облегчить банкротство для самых бедных;

- Предвыборная поздка Володина в Саратов омрачилась встречей с ветераном.

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