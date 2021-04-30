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Константин Сёмин. 250 000 миллионеров. Безвизовый режим. Палка для Володина. Галопом по Европам 30.04.2021

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Константин Сёмин 30.04.2021. 250 000 миллионеров. Безвизовый режим. Палка для Володина. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - 250 000 миллионеров. Безвизовый режим. Палка для Володина. Галопом по Европам (30 Апреля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 30 Апреля 2021

В этом выпуске:
- Стычка военных Киргизии и Таджикистана вылилась в побоище;
- Бразилия - вторая страна, потерявшая от Ковида больше 400 000 человек;
- Забастовка в двух престижных американских университетах - Колумбийском и Нью-Йоркском;
- Британия пошлет на помощь американской эскадре в Южно-Китайском море сверхновый авианосец Королева Елизавета;
- Крупнейший банк Британии HSBC передумал связываться с российскими гособлигациями;
- Украинский Нафтогаз получил нового главу - им стал  министр энергетики Витренко;
- Минэнерго предлагает запретить экспорт бензина на три месяца;
- Олигарх Родионов-младший обеспечит России инсулиновый суверенитет;
- Росфинмониторинг внес штабы Навального в список организаций, причастных к экстремизму и терроризму;
- Российская армия представляет жизненную угрозу для США, заявил на слушаниях в Конгресе генерал-лейтенант Беррьер;
- Китай запустил на орбиту базовый модуль Тяньхэ будущей космической станции Тяньгун;
- Форбс посчитал, как в пандемию тратили деньги те, у кого их куры не клюют;
- В России не хотят четырехдневку;
- Единороссы предлагают облегчить банкротство для самых бедных;
- Предвыборная поздка Володина в Саратов омрачилась встречей с ветераном.

 

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