Соловьёв LIVE - Донбасский ад: надежда на спасение. Плацдарм Леонкова (30 Апреля 2021)
Опубликовано: 30 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Срочно! Бой на границе Таджикистана и Кыргызстана. Роспуск штабов Навального. Лабиринт Карнаухова
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«Плацдарм Леонкова» в эфире.
Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня: Донбасский ад: надежда на спасение.
- Детский ад
- Ад СБУ
- Донбасс – надежда на спасение.
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