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Соловьёв LIVE. Донбасский ад: надежда на спасение. Плацдарм Леонкова 30.04.2021

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Соловьёв LIVE 30.04.2021. Донбасский ад: надежда на спасение. Плацдарм Леонкова
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Соловьёв LIVE - Донбасский ад: надежда на спасение. Плацдарм Леонкова (30 Апреля 2021)

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Опубликовано: 30 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня: Донбасский ад: надежда на спасение.

 

- Детский ад
- Ад СБУ
- Донбасс – надежда на спасение.

 

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