Империя пока что НЕ наносит ответный удар. АРМАГЕДДОНЫЧ

«Эта сво**чь под прикрытием США». Яков Кедми об оправдании фашизма в Европе

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня: Донбасский ад: надежда на спасение.

- Детский ад

- Ад СБУ

- Донбасс – надежда на спасение.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Донбасский ад: надежда на спасение. Плацдарм Леонкова (30 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.