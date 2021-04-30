«Скелет» на экране и Юлия в зале: как прошла апелляция Навального по делу о клевете

Закрытие штабов Навального. «Медуза» просит о помощи. Два с половиной года за репост клипа Rammstein

Штабы Навального в списках экстремистов. Задержание адвоката Ивана Павлова. Что будет с визами в США

Каждую пятницу Михаил Фишман представляет свое видение прошедшей недели. Вместе с главными героями и аналитиками Фишман пытается разобраться, что значат и куда приведут основные события и решения предыдущих 7 дней. И так далее с Михаилом Фишманом — это дебаты и расследования, авторское мнение и сухая аналитика.

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