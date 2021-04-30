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Дождь. Навальный - экстремист. Пришли за всеми. Россия готовится к войнам. Третья волна коронавируса 30.04.2021

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Телеканал Дождь 30.04.2021. Навальный - экстремист. Пришли за всеми. Россия готовится к войнам. Третья волна коронавируса
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Телеканал Дождь - Навальный - экстремист. Пришли за всеми. Россия готовится к войнам. Третья волна коронавируса (30 Апреля 2021)

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Дождь
Дождь
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Опубликовано: 30 Апреля 2021

Каждую пятницу Михаил Фишман представляет свое видение прошедшей недели. Вместе с главными героями и аналитиками Фишман пытается разобраться, что значат и куда приведут основные события и решения предыдущих 7 дней. И так далее с Михаилом Фишманом — это дебаты и расследования, авторское мнение и сухая аналитика.

 

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