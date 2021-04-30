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Соловьёв LIVE. Срочно! СБУ готовят теракты на территории РФ. Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии. СМЕРШ 30.04.2021

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Соловьёв LIVE 30.04.2021. Срочно! СБУ готовят теракты на территории РФ. Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Срочно! СБУ готовят теракты на территории РФ. Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии. СМЕРШ (30 Апреля 2021)

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Опубликовано: 30 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

СРОЧНО: Террористы СБУ готовят теракты на территории России. Кто им помогает в информационном поле?

А также: вооружённый конфликт на границе Таджикистана и Киргизии.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! СБУ готовят теракты на территории РФ. Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии. СМЕРШ (30 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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