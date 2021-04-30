Соловьёв LIVE - Срочно! СБУ готовят теракты на территории РФ. Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии. СМЕРШ (30 Апреля 2021)
Опубликовано: 30 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Срочно! Бой на границе Таджикистана и Кыргызстана. Роспуск штабов Навального. Лабиринт Карнаухова
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
СРОЧНО: Террористы СБУ готовят теракты на территории России. Кто им помогает в информационном поле?
А также: вооружённый конфликт на границе Таджикистана и Киргизии.
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