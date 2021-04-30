Срочно! Бой на границе Таджикистана и Кыргызстана. Роспуск штабов Навального. Лабиринт Карнаухова

«Эта сво**чь под прикрытием США». Яков Кедми об оправдании фашизма в Европе

О государственной политике и визге либеральной интеллигенции

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

СРОЧНО: Террористы СБУ готовят теракты на территории России. Кто им помогает в информационном поле?

А также: вооружённый конфликт на границе Таджикистана и Киргизии.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! СБУ готовят теракты на территории РФ. Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии. СМЕРШ (30 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.