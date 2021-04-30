Закрытие штабов Навального. «Медуза» просит о помощи. Два с половиной года за репост клипа Rammstein

Штабы Навального в списках экстремистов. Задержание адвоката Ивана Павлова. Что будет с визами в США

Замена внешнего фронта на внутренний в диктатурах и автократиях — это чаще всего временное явление. Если чертить везде красные линии — рано или поздно кто-нибудь за какой-нибудь флажок зайдет точно. Деэскалация на украинской границе как раз наложилась на крупнейший дипломатический скандал с Чехией и Болгарией — после того, как была раскрыта спецоперация внешней разведки с участием Боширова и Петрова, они же Мишкин и Чепига.

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