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Дождь. Взрывы, ГРУ и «Новичок»: с чего начался дипломатический скандал России с Чехией и Болгарией 30.04.2021

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Телеканал Дождь 30.04.2021. Взрывы, ГРУ и «Новичок»: с чего начался дипломатический скандал России с Чехией и Болгарией
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Телеканал Дождь - Взрывы, ГРУ и «Новичок»: с чего начался дипломатический скандал России с Чехией и Болгарией (30 Апреля 2021)

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Опубликовано: 30 Апреля 2021

Замена внешнего фронта на внутренний в диктатурах и автократиях — это чаще всего временное явление. Если чертить везде красные линии — рано или поздно кто-нибудь за какой-нибудь флажок зайдет точно. Деэскалация на украинской границе как раз наложилась на крупнейший дипломатический скандал с Чехией и Болгарией — после того, как была раскрыта спецоперация внешней разведки с участием Боширова и Петрова, они же Мишкин и Чепига.

 

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