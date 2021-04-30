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Время в 21:00 30.04.2021

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Время в 21:00 30.04.2021
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Время в 21:00 (30 Апреля 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 30 Апреля 2021

Смотрите в этом выпуске: на Ставрополье в страшной аварии погибли дети, которые ехали на соревнования; жертвами давки в Израиле стали 45 человек; Владимир Путин присвоил звания "Героев Труда" пятерым россиянам; с Днем Победы поздравили "регулировщицу Победы" Марию Лиманскую; между Москвой и Минском начинают курсировать "Ласточки"; верующие в Страстную Пятницу вспоминают страдания Спасителя на Кресте, завтра — Великая Суббота и таинство Схождения Благодатного Огня; каждый зритель проекта «Голос. Дети» может помочь в борьбе с лейкемией.

 

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