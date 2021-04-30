Смотрите в этом выпуске: на Ставрополье в страшной аварии погибли дети, которые ехали на соревнования; жертвами давки в Израиле стали 45 человек; Владимир Путин присвоил звания "Героев Труда" пятерым россиянам; с Днем Победы поздравили "регулировщицу Победы" Марию Лиманскую; между Москвой и Минском начинают курсировать "Ласточки"; верующие в Страстную Пятницу вспоминают страдания Спасителя на Кресте, завтра — Великая Суббота и таинство Схождения Благодатного Огня; каждый зритель проекта «Голос. Дети» может помочь в борьбе с лейкемией.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (30 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.