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Дождь. Список врагов Путина. Как президент разделил мир на своих и чужих 01.05.2021

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Телеканал Дождь 01.05.2021. Список врагов Путина. Как президент разделил мир на своих и чужих
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Телеканал Дождь - Список врагов Путина. Как президент разделил мир на своих и чужих (1 Мая 2021)

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Опубликовано: 1 Мая 2021

В России по указу президента Владимира Путина создается список недружественных стран. Это произошло после того, как Чехия решила выслать российских дипломатов в связи с подозрениями в причастности российских силовиков к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице. Государства, включенные в этот список, не смогут нанимать россиян для работы в своих дипломатических и консульских миссиях.

 

Сейчас в перечне точно присутствуют США, сообщили в российском МИДе. Мария Захарова отметила, что список сейчас формируется и будет опубликован после соответствующего распоряжения правительства. В своей авторской колонке Екатерина Котрикадзе рассуждает, чего хотел добиться Путин этим жестом и получилось и у него это?

 

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