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Взрывы, ГРУ и «Новичок»: с чего начался дипломатический скандал России с Чехией и Болгарией

В России по указу президента Владимира Путина создается список недружественных стран. Это произошло после того, как Чехия решила выслать российских дипломатов в связи с подозрениями в причастности российских силовиков к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице. Государства, включенные в этот список, не смогут нанимать россиян для работы в своих дипломатических и консульских миссиях.

Сейчас в перечне точно присутствуют США, сообщили в российском МИДе. Мария Захарова отметила, что список сейчас формируется и будет опубликован после соответствующего распоряжения правительства. В своей авторской колонке Екатерина Котрикадзе рассуждает, чего хотел добиться Путин этим жестом и получилось и у него это?

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