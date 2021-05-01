В новом выпуске видеоблога речь зашла о упрёке со стороны Путина в адрес Минпросвещения о качестве бесчисленного множества учебников по истории, о необходимости создания единого учебника истории и о проблемах текущей системы образования в целом.

- Об учебники истории, которым недоволен Путин

- О ситуации с учебниками истории

- Почему не получается выпустить единый учебник истории?

- О программе «7 шагов за Правду и Справедливость в образовании»

- Об учебнике истории Евгения Юрьевич Спицына

- О новых исторических открытиях

- О реакции Минпросвещения на упрёки со стороны Президента

- Как выйти из тупика исторической безграмотности.

Смотрите онлайн Николай Стариков Путин, единый учебник истории и проблемы образования (1 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.