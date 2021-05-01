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Николай Стариков. Путин, единый учебник истории и проблемы образования 01.05.2021

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Николай Стариков 01.05.2021. Путин, единый учебник истории и проблемы образования
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Николай Стариков - Путин, единый учебник истории и проблемы образования (1 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 1 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога речь зашла о упрёке со стороны Путина в адрес Минпросвещения о качестве бесчисленного множества учебников по истории, о необходимости создания единого учебника истории и о проблемах текущей системы образования в целом.

 

- Об учебники истории, которым недоволен Путин
- О ситуации с учебниками истории
- Почему не получается выпустить единый учебник истории?
- О программе «7 шагов за Правду и Справедливость в образовании»
- Об учебнике истории Евгения Юрьевич Спицына
- О новых исторических открытиях
- О реакции Минпросвещения на упрёки со стороны Президента
- Как выйти из тупика исторической безграмотности.

 

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Комментариев: 1
Серж
1 Мая 2021, 12:19
Стариков, Бог с ними с учебниками, кончай трусить и переходи понемногу на внутриэкономические проблемы. Ты же вроде бы у нас т.н. "Социалистическая партия" и на выборы собрался? Или ты собираешься и в Думе продолжать задницу властям лизать? Так там уже есть такая "оппозиция" в Лице Жирика и Зюганова.
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