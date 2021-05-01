«Эта сво**чь под прикрытием США». Яков Кедми об оправдании фашизма в Европе

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Яков Кедми отметил, что Соединенные Штаты по-прежнему пытаются проводить внешнюю политику, главным предназначением которой является конфронтация России. Данный курс вызван нежеланием Белого дома согласиться с эпохой однополярного мира, в котором США являлись гегемоном. Американцам следует смириться с изменением геополитической ситуации. Если говорить об экономике, то Пекин в ближайшем будущем обойдёт Вашингтон, а в политическом отношении передовые позиции займёт Москва. Без неё уже невозможно решать большую часть острых и актуальных вопросов международной повестки дня.

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