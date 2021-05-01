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Соловьёв LIVE. "Балансирование на грани войны!". Яков Кедми о попытках США "сломать" Россию 01.05.2021

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Соловьёв LIVE 01.05.2021. "Балансирование на грани войны!". Яков Кедми о попытках США "сломать" Россию
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Соловьёв LIVE - "Балансирование на грани войны!". Яков Кедми о попытках США "сломать" Россию (1 Мая 2021)

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Опубликовано: 1 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Яков Кедми отметил, что Соединенные Штаты по-прежнему пытаются проводить внешнюю политику, главным предназначением которой является конфронтация России. Данный курс вызван нежеланием Белого дома согласиться с эпохой однополярного мира, в котором США являлись гегемоном. Американцам следует смириться с изменением геополитической ситуации. Если говорить об экономике, то Пекин в ближайшем будущем обойдёт Вашингтон, а в политическом отношении передовые позиции займёт Москва. Без неё уже невозможно решать большую часть острых и актуальных вопросов международной повестки дня.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE "Балансирование на грани войны!". Яков Кедми о попытках США "сломать" Россию (1 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Серж
1 Мая 2021, 12:36
Яша-молодец, и на дистанции продолжает работать русским патриотом, незабесплатно естественно.
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