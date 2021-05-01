Линяют не только звери — линяют правители, линяют государства, линяют политические режимы. Демократии линяют на выборах, а автократии просто так, по мере старения. И чаще всего на это лучше не смотреть — эстетически не очень презентабельное зрелище. Россия линяет сейчас. Гибридный, как было принято говорить, режим — это такой пятнистый зверь: диктатура с элементами, пятнами демократии, что-то вроде трехцветного кота, — превращается в нормальное и понятное животное, неважно какого цвета, главное — рычит и кусается. Точечные, как было принято говорить, репрессии превращаются в тотальные. Тотальные репрессии — это не такие, когда хватают каждого. Каждого не посадишь. Это когда берут любого. И необязательно прямо на митинге, а в любое время, но чаще ночью или рано утром.

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