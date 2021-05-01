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Дождь. Как Путин начал войну на внутреннем фронте 01.05.2021

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Телеканал Дождь 01.05.2021. Как Путин начал войну на внутреннем фронте
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Телеканал Дождь - Как Путин начал войну на внутреннем фронте (1 Мая 2021)

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Дождь
Дождь
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Опубликовано: 1 Мая 2021

Линяют не только звери — линяют правители, линяют государства, линяют политические режимы. Демократии линяют на выборах, а автократии просто так, по мере старения. И чаще всего на это лучше не смотреть — эстетически не очень презентабельное зрелище. Россия линяет сейчас. Гибридный, как было принято говорить, режим — это такой пятнистый зверь: диктатура с элементами, пятнами демократии, что-то вроде трехцветного кота, — превращается в нормальное и понятное животное, неважно какого цвета, главное — рычит и кусается. Точечные, как было принято говорить, репрессии превращаются в тотальные. Тотальные репрессии — это не такие, когда хватают каждого. Каждого не посадишь. Это когда берут любого. И необязательно прямо на митинге, а в любое время, но чаще ночью или рано утром.

 

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Комментариев: 2
Если бы были репрессии,
1 Мая 2021, 14:26
Могли бы вы ТАКОЕ говорить? Вы же дождь брали интервью у жителей Покрова, где сидит блогер. Что они вам сказали о блогер, напомните!!!!
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Учительницу
1 Мая 2021, 14:39
Надо было уволить, и всё. Рублем карать. Разве такие имеют право воспитывать детей? Не надо таких сажать, а рублем, рублем...
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