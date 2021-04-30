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Сенат. Защита дольщиков, развитие Норильска, цифровые технологии в культуре и проблемы малой авиации 30.04.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 30.04.2021. Защита дольщиков, развитие Норильска, цифровые технологии в культуре и проблемы малой авиации
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Сенат с Юрием Богдановым - Защита дольщиков, развитие Норильска, цифровые технологии в культуре и проблемы малой авиации (30 Апреля 2021)

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Опубликовано: 1 Мая 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Как работает программа проектного финансирования в строительстве? Как снизить риски дольщиков? Поясняет сенатор Андрей Шевченко. Как иностранные заимствования меняют современный русский язык и нужно ли с этим бороться? Интервью с сенатором Ириной Рукавишниковой. Эффективно ли реализуется постановление Совета Федерации о социально-экономическом развитии Норильска? Комментирует вице-спикер верхней палаты Галина Карелова. А также в выпуске специальный репортаж программы по итогам заседания Совета законодателей, интервью с сенатором Валерием Рязанским о развитии рынка труда; сенатор Александр Пронюшкин рассказывает о проблемах малой авиации.

 

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