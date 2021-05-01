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Перший Незалежний. Медиапроект "Люди". Большой пасхальный марафон 01.05.2021

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Перший Незалежний 01.05.2021. Медиапроект "Люди". Большой пасхальный марафон
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Перший Незалежний - Медиапроект "Люди". Большой пасхальный марафон (1 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 1 Мая 2021

В субботу, 1 мая, на «Першому Незалежному» стартует медиапроект «Люди», в котором ведущие телеканала с гостями студии будут обсуждать особенности подготовки к празднику Светлой Пасхи и важность прошедшего Великого поста для каждого христианина. 


Как обычно, гостями марафона станут: продюсер и политический обозреватель Юрий Молчанов, радиожурналист, музыкант Сева Новгородцев, писатель Ян Таксюр. Во время эфира журналисты вспомнят с какими трудностями столкнулась Украинская православная церковь за последнее время: захваты храмов на западе и в центре страны, нападения на верующих. 


В рамках программы будет показано Схождение Благодатного огня в Иерусалиме, которое происходит ежегодно накануне Пасхи, в Великую субботу. Вместе с гостями эфира ведущие расскажут о феномене Благодатного огня и его многовековой истории. 
Ожидается, что делегация Украинской православной церкви доставит Благодатный огонь в аэропорт «Борисполь», откуда он «разлетится» по всем уголкам Украины.

 

Смотрите онлайн Перший Незалежний Медиапроект "Люди". Большой пасхальный марафон (1 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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