В субботу, 1 мая, на «Першому Незалежному» стартует медиапроект «Люди», в котором ведущие телеканала с гостями студии будут обсуждать особенности подготовки к празднику Светлой Пасхи и важность прошедшего Великого поста для каждого христианина.



Как обычно, гостями марафона станут: продюсер и политический обозреватель Юрий Молчанов, радиожурналист, музыкант Сева Новгородцев, писатель Ян Таксюр. Во время эфира журналисты вспомнят с какими трудностями столкнулась Украинская православная церковь за последнее время: захваты храмов на западе и в центре страны, нападения на верующих.



В рамках программы будет показано Схождение Благодатного огня в Иерусалиме, которое происходит ежегодно накануне Пасхи, в Великую субботу. Вместе с гостями эфира ведущие расскажут о феномене Благодатного огня и его многовековой истории.

Ожидается, что делегация Украинской православной церкви доставит Благодатный огонь в аэропорт «Борисполь», откуда он «разлетится» по всем уголкам Украины.

Смотрите онлайн Перший Незалежний Медиапроект "Люди". Большой пасхальный марафон (1 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.